Прокурор МУС направил России запрос на встречу для обсуждения ситуации на Украине

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отправил российской стороне запрос на проведение встречи с компетентными органами для обсуждения ситуации на Украине.

Он подчеркнул, что желает взаимодействовать со всеми сторонами и подтвердил готовность встретиться с российской делегацией.

«Направил официальный запрос в Российскую Федерацию о встрече с их компетентными органами и обсуждении текущей ситуации... На мой взгляд, крайне важно, чтобы Российская Федерация активно участвовала в этом расследовании», — говорится в тексте опубликованного заявления на сайте МУС.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании СБ ООН заявил, что Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН против России.

27 февраля МУС в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде.

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