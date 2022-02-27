МУС в Гааге получил от Украины заявление о возбуждении дела против России о геноциде

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Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде.
МУС в Гааге получил от Украины заявление о возбуждении дела против России о геноциде
  • Legion-Media

«Украина подала вчера, 26 февраля 2022 года, заявление о возбуждении дела против России в Международный суд... по предмету «спора... касающегося толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (конвенция о геноциде)», — приводит текст заявления РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Международный суд ООН иск против России.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал данное сообщение.

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