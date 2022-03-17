РИА Новости: в Нью-Йорке украли около 400 предназначавшихся для Украины бронежилетов

Из здания НКО в Нью-Йорке были похищены около 400 бронежилетов, предназначавшихся для отправки на Украину.

«Сегодня примерно в 9:19 мы выехали на вызов — сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания», — сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.

По словам собеседницы агентства, бронежилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. Пока никого не арестовали по обвинению в преступлении, ведётся расследование.

Как ранее заявил американский президент Джо Байден, Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд: поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США планируют тайно вести переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений.