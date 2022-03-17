Спикер Госдумы Володин: Байден и конгрессмены США должны быть привлечены к суду

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Мировому сообществу пора осознать, кто виноват в милитаризации и нацификации Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил мнение, что преступления против человечества совершило американское руководство и оно «должно быть привлечено к суду».

«Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду. А лидерам европейских стран давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа», — написал Володин в Telegram.

Володин заключил, что атаки на российского президента Владимира Путина «идут с одной целью — разрушить Россию».

«Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», — сказал он.

Политик также предположил, что к президенту США начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему.

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