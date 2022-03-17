Производитель процессоров Qualcomm не будет продавать свои товары российским компаниям

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Американский производитель процессоров Qualcomm перестал продавать российским компаниям свои товары.

«Мы прекратили продажу продукции российским компаниям и соблюдаем санкции США», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

До этого кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.

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