Производитель процессоров Qualcomm не будет продавать свои товары российским компаниям

Американский производитель процессоров Qualcomm перестал продавать российским компаниям свои товары.

«Мы прекратили продажу продукции российским компаниям и соблюдаем санкции США», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

До этого кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.