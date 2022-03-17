Производитель процессоров Qualcomm не будет продавать свои товары российским компаниям
«Мы прекратили продажу продукции российским компаниям и соблюдаем санкции США», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.
До этого кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.