Посол России Келин не считает возможным разрыв отношений Москвы и Лондона

Говорить о разрыве отношений Москвы и Лондона нельзя, несмотря на все сложности, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет претензий и чего-либо другого. И постановка вопроса именно в таком ключе (вероятность полного разрыва отношений между Москвой и Лондоном), я думаю, она сейчас несвоевременна», — приводит РИА Новости слова Келина в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, посольства особенно нужны, как российское в Лондоне, так и британское в Москве.

25 февраля правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.