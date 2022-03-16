Посол России Келин не считает возможным разрыв отношений Москвы и Лондона

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Говорить о разрыве отношений Москвы и Лондона нельзя, несмотря на все сложности, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Посол России Келин не считает возможным разрыв отношений Москвы и Лондона
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«Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет претензий и чего-либо другого. И постановка вопроса именно в таком ключе (вероятность полного разрыва отношений между Москвой и Лондоном), я думаю, она сейчас несвоевременна», — приводит РИА Новости слова Келина в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, посольства особенно нужны, как российское в Лондоне, так и британское в Москве.

25 февраля правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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