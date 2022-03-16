Замглавы МИД России Рябков встретился с послом Германии

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Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол Германии Андреас фон Гайр встретились и обсудили вопрос нераспространения оружия массового уничтожения. Также германскому дипломату дали принципиальные оценки антироссийского курса, который проводят страны НАТО и Евросоюза.
Замглавы МИД России Рябков встретился с послом Германии
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

«С российской стороны даны принципиальные оценки глубоко антироссийского курса, проводимого странами НАТО и Евросоюза в связи с событиями на Украине. Рассмотрены также некоторые вопросы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Состоялся обмен мнениями по ситуации на венских переговорах по восстановлению полнокровного выполнения СВПД», — сообщил российский МИД.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что бутылка с зажигательной смесью, брошенная в германо-российскую школу в Берлине, — вопиющий инцидент.

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