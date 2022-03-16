Страны НАТО обсудят вопросы безопасности на фоне спецоперации России на Украине

На чрезвычайном саммите страны НАТО обсудят «изменения архитектуры безопасности» на фоне российской военной операции на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«На следующей неделе главы государств и правительств стран — союзников альянса соберутся на чрезвычайный саммит НАТО. Речь пойдёт о немедленном ответе (на события вокруг Украины. — RT) и об изменениях, которые мы должны внести в (архитектуру. — RT) нашей безопасности в долгосрочной перспективе», — цитирует генсека ТАСС.

Как ранее заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.