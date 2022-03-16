ВОЗ временно приостановила оценку российской вакцины «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за технических сложностей, вызванных ограничениями из-за санкций.
ВОЗ временно приостановила оценку российской вакцины «Спутник V»
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Lapini

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что новая дата визита в Россию будет определена, как только станет возможно.

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату», — цитирует её РИА Новости.

Ранее специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что инспекции экспертов организации на предприятиях российских производителей вакцины от коронавируса «Спутник V» запланированы на март.

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