ВОЗ временно приостановила оценку российской вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за технических сложностей, вызванных ограничениями из-за санкций.

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что новая дата визита в Россию будет определена, как только станет возможно.

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату», — цитирует её РИА Новости.

Ранее специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что инспекции экспертов организации на предприятиях российских производителей вакцины от коронавируса «Спутник V» запланированы на март.