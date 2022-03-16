FT: BMW и Volkswagen приостановили работу ряда заводов в Европе из-за нехватки деталей
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Об этом информирует газета Financial Times.
«BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как были закрыты украинские электромонтажные заводы», — говорится в сообщении.
По данным издания, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.
Кроме того, источники сообщили газете о серьёзных логистических проблемах.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ переносит корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.