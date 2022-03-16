FT: BMW и Volkswagen приостановили работу ряда заводов в Европе из-за нехватки деталей

Короткая ссылка
Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.
FT: BMW и Volkswagen приостановили работу ряда заводов в Европе из-за нехватки деталей
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом информирует газета Financial Times.

«BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как были закрыты украинские электромонтажные заводы», — говорится в сообщении.

По данным издания, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.

Кроме того, источники сообщили газете о серьёзных логистических проблемах.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ переносит корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить