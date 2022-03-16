FT: BMW и Volkswagen приостановили работу ряда заводов в Европе из-за нехватки деталей

Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.

Об этом информирует газета Financial Times.

«BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как были закрыты украинские электромонтажные заводы», — говорится в сообщении.

По данным издания, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.

Кроме того, источники сообщили газете о серьёзных логистических проблемах.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ переносит корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.