Лавров заявил, что глава МИД Украины Кулеба не выдвинул новых идей на переговорах в Турции
- AP
- © Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry
По словам Лаврова, Кулеба сообщил, что прибыл на встречу «не для того, чтобы повторять публичные заявления».
«Но за полтора часа от встречи, беседы с присутствием турецкого министра (Мевлюта Чавушоглу. — RT) и несмотря и на мои троекратные или четырёхкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул», — заявил министр в интервью телеканалу РБК.
Лавров также отметил, что Запад не хотел решать ситуацию вокруг Украины миром.