Лавров заявил, что глава МИД Украины Кулеба не выдвинул новых идей на переговорах в Турции

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба на встрече в турецкой Анталье не выдвинул никаких новых идей по ситуации вокруг Украины.
Лавров заявил, что глава МИД Украины Кулеба не выдвинул новых идей на переговорах в Турции
  • AP
  • © Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry

По словам Лаврова, Кулеба сообщил, что прибыл на встречу «не для того, чтобы повторять публичные заявления».

«Но за полтора часа от встречи, беседы с присутствием турецкого министра (Мевлюта Чавушоглу. — RT) и несмотря и на мои троекратные или четырёхкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул», — заявил министр в интервью телеканалу РБК.

Лавров также отметил, что Запад не хотел решать ситуацию вокруг Украины миром.

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