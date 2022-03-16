Лавров заявил, что глава МИД Украины Кулеба не выдвинул новых идей на переговорах в Турции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба на встрече в турецкой Анталье не выдвинул никаких новых идей по ситуации вокруг Украины.

По словам Лаврова, Кулеба сообщил, что прибыл на встречу «не для того, чтобы повторять публичные заявления».

«Но за полтора часа от встречи, беседы с присутствием турецкого министра (Мевлюта Чавушоглу. — RT) и несмотря и на мои троекратные или четырёхкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул», — заявил министр в интервью телеканалу РБК.

Лавров также отметил, что Запад не хотел решать ситуацию вокруг Украины миром.