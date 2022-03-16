МИД России: страны Европы пытаются «выслужиться» перед США реакцией на ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Отдельные европейские страны стремятся «выслужиться» ЕС и США в своём «яростном неприятии» событий на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своём «яростном неприятии» событий на Украине», — заявил Пилипсон.

В частности, Пилипсон отметил действия властей Словении по отношению к России.

«В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне», — рассказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о деструктивной роли Соединённых Штатов в ситуации вокруг Украины.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал слова Рябкова о роли США в ситуации вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить