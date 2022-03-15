Американист Васильев прокомментировал слова Рябкова о роли США в ситуации вокруг Украины

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о деструктивной роли Соединённых Штатов в ситуации вокруг Украины.

Васильев отметил, что американская позиция по Украине противоречит интересам европейских стран.

«Европа не очень заинтересована в раздувании конфликта... Что касается США, то они на сегодняшний день руководствуются своими собственными геополитическими интересами. Для них важна некая конкуренция, противодействие и даже борьба с Россией... Американцы рассматривают не только Украину, но и европейские страны в целом, своих союзников, как проводников своей политики, как инструменты реализации своих установок», — добавил эксперт.

Специалист предположил, что многие страны Европы хотели бы нейтрального статуса Украины.

При этом у США по этому вопросу другая позиция, добавил собеседник RT.

«Америка не может допустить ухода Украины из орбиты НАТО», — заявил американист.

Ранее Рябков заявил о деструктивной роли Соединённых Штатов в ситуации вокруг Украины.