В Белом доме выразили готовность принять беженцев с Украины в США

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США готовы принять беженцев с Украины, Вашингтон обсуждает разные меры поддержки с союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме выразили готовность принять беженцев с Украины в США
  • Gettyimages.ru
  • © Rudy Sulgan

«У нас продолжаются внутренние дискуссии на тему того, как наилучшим образом поддержать беженцев, которые покидают Украину... Президент Джо Байден приветствовал бы их приезд в США», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти США предоставят прибывшим в страну до 1 марта украинцам статус «временно защищённых лиц» сроком на 18 месяцев.

Статус не распространяется на лиц, прибывших на территорию США после 1 марта.

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