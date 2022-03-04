В США прибывшим до 1 марта украинцам предоставят статус «временно защищённых лиц»

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Власти США предоставят прибывшим в страну до 1 марта украинцам статус «временно защищённых лиц» сроком на 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности.

«Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило о присвоении Украине «временного защищённого статуса» (TPS) сроком на 18 месяцев», — говорится в сообщении.

Статус не распространяется на лиц, прибывших на территорию США после 1 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила в интервью Euronews, что Евросоюз готов принять украинских беженцев.

Об аналогичной позиции сообщили также ВеликобританияСША и Литва.

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