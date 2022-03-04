В США прибывшим до 1 марта украинцам предоставят статус «временно защищённых лиц»

Власти США предоставят прибывшим в страну до 1 марта украинцам статус «временно защищённых лиц» сроком на 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности.