В США прибывшим до 1 марта украинцам предоставят статус «временно защищённых лиц»
«Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило о присвоении Украине «временного защищённого статуса» (TPS) сроком на 18 месяцев», — говорится в сообщении.
Статус не распространяется на лиц, прибывших на территорию США после 1 марта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила в интервью Euronews, что Евросоюз готов принять украинских беженцев.
Об аналогичной позиции сообщили также Великобритания, США и Литва.