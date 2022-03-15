Трюдо: Канада продолжит поставки оружия на Украину

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Власти Канады продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей финансовую и гуманитарную помощь, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Канада продолжит поддерживать Украину поставками военного оборудования, а также оказывать ей финансовую и гуманитарную помощь», — цитирует его РИА Новости.

По словам канадского премьера, в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры. 

МИД России ранее объявил о введении санкций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.

Внесённым в перечень лицам запрещается въезд в Россию.

В МИД объяснили, что это решение принято в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой всё новые санкции».

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