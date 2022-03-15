Трюдо: Канада продолжит поставки оружия на Украину
«Канада продолжит поддерживать Украину поставками военного оборудования, а также оказывать ей финансовую и гуманитарную помощь», — цитирует его РИА Новости.
По словам канадского премьера, в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
МИД России ранее объявил о введении санкций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.
Внесённым в перечень лицам запрещается въезд в Россию.
В МИД объяснили, что это решение принято в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой всё новые санкции».