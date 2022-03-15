Посольство: Швейцария не планирует организованного вывоза своих граждан из России

Власти Швейцарии не планируют проводить организованный вывоз своих граждан из России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на швейцарское посольство в Москве.

«В настоящее время Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не планирует никакого организованного выезда из России находящихся здесь швейцарских граждан», — заявили в диппредставительстве.

Также в посольстве заявили, что, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов между Россией и Швейцарией, граждане могут покинуть страну самостоятельно, «используя собственный и коммерческий транспорт».

7 марта российское правительство утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. В том числе в список вошла Швейцария.