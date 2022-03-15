Захарова прокомментировала введённые против неё санкции со стороны Британии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введённые против неё санкции со стороны властей Великобритании.
Захарова прокомментировала введённые против неё санкции со стороны Британии
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Компания меня устраивает», — заявила она РИА Новости, подразумевая других людей, попавших в санкционный список Великобритании.

Ранее Великобритания ввела санкции против целого ряда российских официальных лиц, журналистов, бизнесменов и других лиц. В список, в частности, попали министр обороны России Сергей Шойгу, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, представитель МИД России Мария Захарова.

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