Захарова прокомментировала введённые против неё санкции со стороны Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введённые против неё санкции со стороны властей Великобритании.

«Компания меня устраивает», — заявила она РИА Новости, подразумевая других людей, попавших в санкционный список Великобритании.

Ранее Великобритания ввела санкции против целого ряда российских официальных лиц, журналистов, бизнесменов и других лиц. В список, в частности, попали министр обороны России Сергей Шойгу, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, представитель МИД России Мария Захарова.