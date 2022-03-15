Лавров поблагодарил Иран за объективную позицию по ситуации вокруг Украины
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«Конечно же, мы затронули ситуацию на Украине и вокруг неё. Мы поблагодарили иранских коллег за объективную, взвешенную позицию, за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности, которые возникли в результате дестабилизирующих действий США и их союзников по НАТО», — сказал он.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.
Ранее Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.