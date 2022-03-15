Лавров поблагодарил Иран за объективную позицию по ситуации вокруг Украины

Москва выразила благодарность Тегерану за объективную, взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

«Конечно же, мы затронули ситуацию на Украине и вокруг неё. Мы поблагодарили иранских коллег за объективную, взвешенную позицию, за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности, которые возникли в результате дестабилизирующих действий США и их союзников по НАТО», — сказал он.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.