Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

«Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны», — сообщили в МИД.

Также турецкой стороне рекомендовали обратиться к Киеву с призывом не чинить препятствия работе гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения соглашения о прекращении огня на Украине.

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