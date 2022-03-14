Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
«Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны», — сообщили в МИД.
Также турецкой стороне рекомендовали обратиться к Киеву с призывом не чинить препятствия работе гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения соглашения о прекращении огня на Украине.