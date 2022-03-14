Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня на Украине

Турция продолжит прилагать усилия для достижения соглашения о прекращении огня на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем прилагать усилия, чтобы было достигнуто соглашение о продолжительном прекращении огня на Украине», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на пресс-конференции.

Он отметил, что встречу глав МИД России и Украины можно считать хорошим шагом в дипломатии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению турецкой стороны, санкции против России «не решат проблему».