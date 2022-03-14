Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня на Украине
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«Мы будем прилагать усилия, чтобы было достигнуто соглашение о продолжительном прекращении огня на Украине», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на пресс-конференции.
Он отметил, что встречу глав МИД России и Украины можно считать хорошим шагом в дипломатии.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению турецкой стороны, санкции против России «не решат проблему».