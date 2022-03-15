Директор института Финансового университета при правительстве России Зубец рассказал о возможных контрсанкциях

Алексей Зубец, директор института Финансового университета при правительстве России, в стриме RT рассказал о возможных контрсанкциях.

По его словам, Россия может «отключить европейцам газ».

«Во-первых, не закачивать газ в европейские хранилища, потому что они могут просто этот газ конфисковать и нам ничего не заплатить. А осенью, когда начнётся отопительный сезон, просто отказаться поставлять им газ до тех пор, пока они не компенсируют весь санкционный ущерб», — сказал Зубец.

Также он напомнил, что Россия поставляет порядка 40% от мирового производства палладия.

«Без этой маленькой фитюльки нельзя производить катализаторы и нельзя выпускать автомобили... Мы можем остановить половину автомобильной промышленности в мире», — добавил он.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

По мнению политика, западным странам удастся «покончить с буллингом со стороны Кремля».