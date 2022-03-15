Депутат Туров прокомментировал заявление Псаки об экономике России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России.
Депутат Туров прокомментировал заявление Псаки об экономике России
  • РИА Новости

«Мы на протяжении долгого времени слышим о том, что санкции стран объединённого Запада эффективны, что они очень сильно влияют на экономику нашей страны. Все эти заявления — попытка уверить самих себя в эффективности», — отметил собеседник RT.

По мнению парламентария, санкции очень серьёзные, но Россия была готова к такому развитию событий.

«Ведётся системная работа по различным направлениям для того, чтобы минимизировать потери в экономике и защитить граждан от недружественного воздействия со стороны ряда государств», — подчеркнул Туров.

Он уточнил, что представители западных стран «будут делать различные заявления для того, чтобы оправдать свои действия, в том числе перед своими гражданами».

«Санкции, в первую очередь, создают негативную конъюнктуру в экономике стран Европы и США», — сказал депутат.

Ранее Псаки заявила, что США и их союзники «сокрушили» экономику России.

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