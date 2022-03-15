Следственный комитет России расследует осквернение мемориала советских воинов в Словакии

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии.
Следственный комитет России расследует осквернение мемориала советских воинов в Словакии
  • РИА Новости

3 марта злоумышленники облили синей и жёлтой красками центральный мемориал советских воинов в Братиславе. Речь идёт о комплексе «Славин», в котором покоятся 6845 красноармейцев, погибших в боях с фашистами в Словакии.

«Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом», — утверждает СК.

Главному следственному управлению СК поручено установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела и запросить необходимую для расследования информацию в МИД России.

14 марта российский МИД возмутился заявлением коллег из Словакии, которые, комментируя осквернение центрального мемориала советских воинов «Славин» в Братиславе, назвали это «взыванием к России» завершить военные действия на Украине.

В Москве отметили, что утверждения словацкого внешнеполитического ведомства являются «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших».

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