Спикер ПАСЕ заявил, что Россия находится «на пути выхода» из ассамблеи
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Об этом информирует ТАСС.
«Россия находится на пути выхода из организации, поскольку никак не реагировала на решение приостановить полномочия российской делегации», — утверждает Кокс.
Также он заявил, что российская сторона пока не направляла заявление о выходе из ассамблеи.
Ранее член российской делегации — сенатор Владимир Круглый заявил, что ПАСЕ уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее.