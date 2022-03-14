Спикер ПАСЕ заявил, что Россия находится «на пути выхода» из ассамблеи

Короткая ссылка
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия находится «на пути выхода» из ПАСЕ.
Спикер ПАСЕ заявил, что Россия находится «на пути выхода» из ассамблеи
  • Legion-Media
  • © Winfried Rothermel

Об этом информирует ТАСС.

«Россия находится на пути выхода из организации, поскольку никак не реагировала на решение приостановить полномочия российской делегации», — утверждает Кокс.

Также он заявил, что российская сторона пока не направляла заявление о выходе из ассамблеи. 

Ранее член российской делегации — сенатор Владимир Круглый заявил, что ПАСЕ уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить