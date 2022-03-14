Спикер ПАСЕ заявил, что Россия находится «на пути выхода» из ассамблеи

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия находится «на пути выхода» из ПАСЕ.

Об этом информирует ТАСС.

«Россия находится на пути выхода из организации, поскольку никак не реагировала на решение приостановить полномочия российской делегации», — утверждает Кокс.

Также он заявил, что российская сторона пока не направляла заявление о выходе из ассамблеи.

Ранее член российской делегации — сенатор Владимир Круглый заявил, что ПАСЕ уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее.