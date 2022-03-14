Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее

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Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый.
Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее
  • © РИА Новости / Доминик Бутен

«ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ», — сказал он.

Уведомление, как отметил Круглый, было направлено в Совфед и Госдуму.

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