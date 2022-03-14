Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее

Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый.

«ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ», — сказал он.

Уведомление, как отметил Круглый, было направлено в Совфед и Госдуму.