Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее
Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый.
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«ПАСЕ уведомила делегацию России о приостановке её членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ», — сказал он.
Уведомление, как отметил Круглый, было направлено в Совфед и Госдуму.
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