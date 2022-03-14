Председатель ПАСЕ Кокс заявил, что решение по вопросу членства России примут 15 марта
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«Завтра вечером после того, как мы выслушаем ряд спикеров, мы примем решение по вопросу о том, может или нет Россия оставаться членом организации», — цитирует РИА Новости Кокса.
Экстренное заседание ПАСЕ из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14—15 марта.
Ранее сенатор Владимир Круглый сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила российскую делегацию о приостановке её членства в ассамблее.