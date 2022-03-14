Глава «Роскосмоса» Рогозин ответил бросившему вызов Путину основателю SpaceX Маску

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину.
Глава «Роскосмоса» Рогозин ответил бросившему вызов Путину основателю SpaceX Маску
  • © Роскосмос

Ранее Маск в Twitter «бросил вызов» Путину и заявил, что на кону — Украина.

Рогозин в Telegram привёл отрывок из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что товары компаний Маска пока не представлены на отечественном рынке, но допустил, что ситуация может поменяться.

Он также отметил, что в этом случае возможно и общение Маска с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить