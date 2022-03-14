Глава «Роскосмоса» Рогозин ответил бросившему вызов Путину основателю SpaceX Маску

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Маск в Twitter «бросил вызов» Путину и заявил, что на кону — Украина.

Рогозин в Telegram привёл отрывок из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что товары компаний Маска пока не представлены на отечественном рынке, но допустил, что ситуация может поменяться.

Он также отметил, что в этом случае возможно и общение Маска с Путиным.