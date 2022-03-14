Глава «Роскосмоса» Рогозин ответил бросившему вызов Путину основателю SpaceX Маску
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Ранее Маск в Twitter «бросил вызов» Путину и заявил, что на кону — Украина.
Рогозин в Telegram привёл отрывок из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.
В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что товары компаний Маска пока не представлены на отечественном рынке, но допустил, что ситуация может поменяться.
Он также отметил, что в этом случае возможно и общение Маска с Путиным.