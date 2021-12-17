Песков допустил возможность диалога Илона Маска с Путиным
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Он также отметил, что в этом случае возможно и общение Маска с российским лидером Владимиром Путиным.
«Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, с визионерами. Вы знаете, он регулярно с ними общается», — сказал Песков.
По его словам, Путин практически ежегодно проводит беседы с предпринимателями — французами, немцами и другими бизнесменами, широко представленными на российском рынке.
«Мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот рынок станет и для него интересным. И тогда не исключаем и общение с президентом», — добавил пресс-секретарь президента России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провёл переговоры в формате видеоконференции с основателем компании SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в космической сфере.