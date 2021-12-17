Песков допустил возможность диалога Илона Маска с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что товары компаний американского миллиардера Илона Маска пока не представлены на отечественном рынке, но допустил, что ситуация может поменяться.

Он также отметил, что в этом случае возможно и общение Маска с российским лидером Владимиром Путиным.

«Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, с визионерами. Вы знаете, он регулярно с ними общается», — сказал Песков.

По его словам, Путин практически ежегодно проводит беседы с предпринимателями — французами, немцами и другими бизнесменами, широко представленными на российском рынке.

«Мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот рынок станет и для него интересным. И тогда не исключаем и общение с президентом», — добавил пресс-секретарь президента России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провёл переговоры в формате видеоконференции с основателем компании SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в космической сфере.