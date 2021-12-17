Песков допустил возможность диалога Илона Маска с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что товары компаний американского миллиардера Илона Маска пока не представлены на отечественном рынке, но допустил, что ситуация может поменяться.
Песков допустил возможность диалога Илона Маска с Путиным
  • © Пресс-служба президента РФ

Он также отметил, что в этом случае возможно и общение Маска с российским лидером Владимиром Путиным.

«Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, с визионерами. Вы знаете, он регулярно с ними общается», — сказал Песков.

По его словам, Путин практически ежегодно проводит беседы с предпринимателями — французами, немцами и другими бизнесменами, широко представленными на российском рынке.

«Мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот рынок станет и для него интересным. И тогда не исключаем и общение с президентом», — добавил пресс-секретарь президента России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провёл переговоры в формате видеоконференции с основателем компании SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в космической сфере.

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