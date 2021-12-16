Эрдоган обсудил с Илоном Маском сотрудничество в космической сфере

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры в формате видеоконференции с основателем компании SpaceX Илоном Маском.
Эрдоган обсудил с Илоном Маском сотрудничество в космической сфере
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Состоялся обмен мнениями по разработке автономного электрического автомобильного транспорта, перспективам цифровой экономики, долгосрочным инвестициям и углублению сотрудничества.

«Затронут вопрос вывода ракетой-носителем SpaceX на орбиту Земли турецкого коммуникационного спутника TÜRKSAT 5-B, вслед за запущенным в январе текущего года спутником TÜRKSAT 5-A», — говорится в сообщении.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер в ходе переговоров обсуждали сотрудничество в космосе. По его словам, в частности, говорили о возможности подготовки турецкого космонавта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить