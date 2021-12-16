Эрдоган обсудил с Илоном Маском сотрудничество в космической сфере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры в формате видеоконференции с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Состоялся обмен мнениями по разработке автономного электрического автомобильного транспорта, перспективам цифровой экономики, долгосрочным инвестициям и углублению сотрудничества.

«Затронут вопрос вывода ракетой-носителем SpaceX на орбиту Земли турецкого коммуникационного спутника TÜRKSAT 5-B, вслед за запущенным в январе текущего года спутником TÜRKSAT 5-A», — говорится в сообщении.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер в ходе переговоров обсуждали сотрудничество в космосе. По его словам, в частности, говорили о возможности подготовки турецкого космонавта.