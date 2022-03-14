В Брюсселе эвакуировали персонал Русского дома из-за угрозы взрыва

В Брюсселе эвакуировали персонал Российского центра науки и культуры (Русский дом) в связи с поступлением звонка об угрозе взрыва.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя центра Веру Бунину.

«Сегодня около 10:00 (12:00 мск) нам поступил звонок с угрозой, что здание заминировано», — сказала она.

По её словам, полиция оперативно отреагировала, эвакуировала весь персонал и обследовала здание.

Бунина добавила, что взрывное устройство в здании не обнаружили, персонал уже вернулся к работе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта было совершено нападение, пострадавших нет.