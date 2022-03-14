В Кремле заявили, что Россия не запрашивала помощи у Китая
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На вопрос журналиста, действительно ли это так, Песков ответил: «Нет».
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции», — сказал он.
Ранее Песков отметил, что операция ВС России по демилитаризации Украины будет реализована в утверждённые заранее сроки.
Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал дезинформацией сообщения о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь для специальной военной операции на Украине.