МИД России прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из США

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Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну.
МИД России прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из США
  • © AP Photo / Angela Weiss

«Положительно относимся к идее о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное государство. Такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Кроме того, наша работа стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас», — сказал Ильичёв агентству РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что вероятность подобного низка, так как для этого нужно согласие многих стран, а в настоящий момент этого добиться не получится.

«Для его принятия необходимо согласие всех или по крайней мере большинства государств — членов ООН, мобилизовать которых в настоящее время нереалистично, в частности, по причине существенных финансовых издержек подобного шага. Не в пользу инициативы играет и то, что в 2014 году завершилась капитальная реконструкция здания Секретариата, включая зал Генассамблеи, который теперь соответствует всем современным техническим стандартам», — представитель МИД России.

Ранее Ильичёв заявлял, что США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод.

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