Истребитель ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полёта

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Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полёта, пилоту удалось спастись.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы китайского острова.

Уточняется, что в ходе учебного полёта пилот истребителя совершил катапультирование у восточного побережья острова, он был найден и спасён в ходе поисково-спасательной операции.

В настоящий момент выясняется причина происшествия.

Ранее сообщалось, что один пилот погиб и ещё двое получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолётов Т-38С Talon на авиабазе ВВС США Лафлин в Техасе.

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