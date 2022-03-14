Власти Южной Кореи разрешили с конца марта начать вакцинацию от COVID детей 5—11 лет
«Правительство решило с конца этого месяца начать проводить вакцинацию людей 5—11 лет, до этого исключённых из ряда тех, кому делали прививки», — заявил замминистра внутренних дел страны Чон Хэ Чхоль.
Он отметил, что пациенты в возрасте до 11 лет составляют 15% от общего числа заболевших COVID-19 в республике.
В феврале детские сады, начальные школы и дома престарелых в Южной Корее начали получать бесплатные наборы для экспресс-тестирования на коронавирус из-за волны распространения омикрон-штамма.