Власти Южной Кореи разрешили с конца марта начать вакцинацию от COVID детей 5—11 лет

В Южной Корее с конца марта начнут вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5—11 лет. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Правительство решило с конца этого месяца начать проводить вакцинацию людей 5—11 лет, до этого исключённых из ряда тех, кому делали прививки», — заявил замминистра внутренних дел страны Чон Хэ Чхоль.

Он отметил, что пациенты в возрасте до 11 лет составляют 15% от общего числа заболевших COVID-19 в республике.

В феврале детские сады, начальные школы и дома престарелых в Южной Корее начали получать бесплатные наборы для экспресс-тестирования на коронавирус из-за волны распространения омикрон-штамма.