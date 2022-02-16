В соцучреждениях Южной Кореи начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
- AP
- © Ahn Young-joon
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра республики Ким Бу Гёма.
При этом власти отмечают, что тестирование не будет носить обязательный характер.
«Мы просим учащихся проходить анализы дома с помощью экспресс-тестов на антигены по вечерам в воскресенье и в среду перед приходом в школу», — сказала глава Минобразования Южной Кореи Ю Ын Хе.
По состоянию на 6 февраля число случаев COVID-19 в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн.