В соцучреждениях Южной Кореи начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

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Детские сады, начальные школы и дома престарелых в Южной Корее со следующей недели начнут получать бесплатные наборы для экспресс-тестирования на коронавирус из-за волны распространения омикрон-штамма.
В соцучреждениях Южной Кореи начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра республики Ким Бу Гёма.

При этом власти отмечают, что тестирование не будет носить обязательный характер.

«Мы просим учащихся проходить анализы дома с помощью экспресс-тестов на антигены по вечерам в воскресенье и в среду перед приходом в школу», — сказала глава Минобразования Южной Кореи Ю Ын Хе.

По состоянию на 6 февраля число случаев COVID-19 в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн.

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