Число случаев COVID-19 в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн

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За 24 часа в Южной Корее выявили 38 691 новый случай коронавируса, в результате чего общее число больных COVID-19 достигло 1 009 688.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на KDCA.

Отмечается, что за последние две недели число новых ежедневных случаев возросло почти в пять раз.

При этом медики предупредили, что в ближайшие недели число ежедневных случаев заболевания, возможно, достигнет 100 тыс.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН  прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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