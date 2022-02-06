Число случаев COVID-19 в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на KDCA.
Отмечается, что за последние две недели число новых ежедневных случаев возросло почти в пять раз.
При этом медики предупредили, что в ближайшие недели число ежедневных случаев заболевания, возможно, достигнет 100 тыс.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».