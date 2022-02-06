Вирусолог Скулачёв: коронавирус может изменить биологический возраст человека

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Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачёв в интервью радио Sputnik заявил, что у непривитого человека коронавирус может привести к старению организма на десять лет.

«Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом», — сказал врач.

Он пояснил, что постковидный синдром схож с неожиданным приходом старости, но люди могут от него выздороветь.

«В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту», — заявил Скулачёв.

По его словам, пациенты, перенёсшие коронавирус после вакцинации, легче переносят болезнь.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней», — рассказал Скулачёв, заметив схожесть с ускоренным старением.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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