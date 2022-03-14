Макрон и Байден договорились об усилении санкций в отношении России

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны договорились усилить санкции в отношении России.

«Главы двух государств (Франции и США. — RT) договорились усилить санкции, уже введённые в отношении России, оказать поддержку Украине и совместно предпринять все необходимые инициативы, направленные на прекращение боевых действий», — говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца.

Макрон также провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил продолжение переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины.

Джонсон пообещал усиление санкционного давления в отношении России.