Премьер Великобритании Джонсон и Зеленский провели переговоры
- AP
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«Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине», — говорится в сообщении.
В ходе беседы Джонсон также отметил, что «Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины».
Ранее премьер-министр Великобритании пообещал усиление санкционного давления в отношении России.
Кроме того, глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.