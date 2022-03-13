Премьер Великобритании Джонсон и Зеленский провели переговоры

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины. Соответствующая информация приводится на сайте британского кабмина.
Премьер Великобритании Джонсон и Зеленский провели переговоры
  • AP
  • © Peter Nicholls

«Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Джонсон также отметил, что «Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины».

Ранее премьер-министр Великобритании пообещал усиление санкционного давления в отношении России.

Кроме того, глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. 

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