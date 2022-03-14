В МИД России прокомментировали возможность исключения России из Совбеза ООН

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью газете «Известия» прокомментировал возможность исключения России из Совета Безопасности ООН.

«Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нем, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств-членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств-членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдёт», — заявил Вершинин.

Он также отметил, что без России архитектура международных отношений рассыпется.

«Именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», — пояснил Вершинин.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совбеза ООН на фоне действий России на территории Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности организации.

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