Захарова сообщила о погроме православной церкви в Великобритании

В Великобритании погромщики украли ценности из православной церкви Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества», — написана Захарова в Telegram.

По её словам, «грабители также забрали деньги, которые собирали для беженцев с Украины».

Ранее председатель координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.