Захарова сообщила о погроме православной церкви в Великобритании
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«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества», — написана Захарова в Telegram.
По её словам, «грабители также забрали деньги, которые собирали для беженцев с Украины».
Ранее председатель координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.