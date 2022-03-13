Захарова сообщила о погроме православной церкви в Великобритании

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В Великобритании погромщики украли ценности из православной церкви Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила о погроме православной церкви в Великобритании
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества», — написана Захарова в Telegram.

По её словам, «грабители также забрали деньги, которые собирали для беженцев с Украины».

Ранее председатель координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.

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