США проводят консультации с Киевом по поводу сообщений о смерти журналиста на Украине
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Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что в Ирпене погиб корреспондент The New York Times Брент Рено.
«Я имел возможность услышать об этом только сейчас, поэтому мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнёрами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло», — приводит РИА Новости слова Салливана в эфире телеканала CNN.
Он добавил, что в случае подтверждения данная информация станет «шокирующим и ужасающим событием».
В феврале стало известно, что военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате миномётного обстрела со стороны ВС Украины.