США проводят консультации с Киевом по поводу сообщений о смерти журналиста на Украине

Вашингтон проводит консультации с Киевом по поводу сообщений о смерти американского журналиста на Украине. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что в Ирпене погиб корреспондент The New York Times Брент Рено.

«Я имел возможность услышать об этом только сейчас, поэтому мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнёрами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло», — приводит РИА Новости слова Салливана в эфире телеканала CNN.

Он добавил, что в случае подтверждения данная информация станет «шокирующим и ужасающим событием».

В феврале стало известно, что военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате миномётного обстрела со стороны ВС Украины.