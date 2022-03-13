Чехия предложит присоединение Украины к «вишеградской четвёрке»

Прага предложит странам «вишеградской четвёрки» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) принять Украину в свой состав, заявила глава Минобороны страны Яна Чернохова.

«Помимо рассмотрения возможности приёма Украины в состав НАТО и Евросоюза, необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счёт Украины нашей «вишеградской четвёрки», — приводит РИА Новости её слова в ходе выступления по Чешскому ТВ.

Чернохова добавила, что Украину и страны группы многое объединяет.

Она считает, что вступление Украины поможет укрепить сотрудничество стран объединения.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.