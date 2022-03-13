Чехия предложит присоединение Украины к «вишеградской четвёрке»
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«Помимо рассмотрения возможности приёма Украины в состав НАТО и Евросоюза, необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счёт Украины нашей «вишеградской четвёрки», — приводит РИА Новости её слова в ходе выступления по Чешскому ТВ.
Чернохова добавила, что Украину и страны группы многое объединяет.
Она считает, что вступление Украины поможет укрепить сотрудничество стран объединения.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.