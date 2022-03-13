Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России должны вступить в силу 13 марта

Новые санкции Евросоюза против России должны вступить в силу 13 марта, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступить в силу с сегодняшнего дня», — приводит РИА Новости слова Ле Дриана в эфире радио France Inter.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что санкции против России не могут иметь немедленного эффекта.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.

Президент США Джо Байден отмечал, что Запад намерен продолжать вводить санкции в отношении России.