Nikkei: Mitsui и Mitsubishi не намерены выходить из проекта «Сахалин — 2»
«Условия интереса в проекте «Сахалин» существенно отличаются между Японией... и Европой и США», — сообщает Nikkei со ссылкой на источники.
По данным СМИ, в представленной в начале марта корпорациями в Минэкономики Японии документации содержались формулировки с содержанием о том, что выход из проекта будет опасным.
В издании напомнили, что около 60% от производимого на «Сахалин — 2» СПГ предназначается для поставок в Японии.
Глава Минэкономики Японии Коити Загиуда ранее заявил, что власти не исключают возможности выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине на фоне ситуации на Украине и спецоперации России.