Nikkei: Mitsui и Mitsubishi не намерены выходить из проекта «Сахалин — 2»

Компании Mitsui и Mitsubishi намерены продолжить участвовать в проекте «Сахалин — 2», в котором корпорации являются владельцами суммарно 22,5% акций.

«Условия интереса в проекте «Сахалин» существенно отличаются между Японией... и Европой и США», — сообщает Nikkei со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в представленной в начале марта корпорациями в Минэкономики Японии документации содержались формулировки с содержанием о том, что выход из проекта будет опасным.

В издании напомнили, что около 60% от производимого на «Сахалин — 2» СПГ предназначается для поставок в Японии.

Глава Минэкономики Японии Коити Загиуда ранее заявил, что власти не исключают возможности выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине на фоне ситуации на Украине и спецоперации России.