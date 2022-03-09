В Японии не исключили выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине

Глава Минэкономики Японии Коити Загиуда заявил, что власти не исключают возможности выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине на фоне ситуации на Украине и спецоперации России.

«Мы должны действовать хладнокровно, однако нам приходится думать об этом как о следующем решении, следующей карте, которую мы можем выложить на стол», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что страна хотела бы сохранить своё участие в таких проектах, но есть вероятность, что российская сторона потребует от Токио покинуть их.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно ранее прокомментировал возможность введения запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины.