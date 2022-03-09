В Японии не исключили выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине
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«Мы должны действовать хладнокровно, однако нам приходится думать об этом как о следующем решении, следующей карте, которую мы можем выложить на стол», — цитирует его ТАСС.
Министр отметил, что страна хотела бы сохранить своё участие в таких проектах, но есть вероятность, что российская сторона потребует от Токио покинуть их.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.
Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно ранее прокомментировал возможность введения запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины.