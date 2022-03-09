Власти Японии прокомментировали возможность запрета на импорт нефти из России

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции прокомментировал возможность введения запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Мы хотели бы надлежащим образом изучить меры, которые считаются эффективными, в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь со странами G7», — приводит ТАСС ответ Мацуно на вопрос о возможном запрете на поставки энергоресурсов из России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Посольство России в США выразило обеспокоенность, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт в колебаниям на мировых рынках.