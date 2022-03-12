Замглавы МИД Рябков: у России есть возможности по минимизации эффекта от санкций

Россия будет работать над минимизацией ущерба от санкций, возможности для этого есть, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Мы будем работать целеустремлённо, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от каких бы то ни было американских санкций», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

По его словам, возможности для этого есть как на национальной основе, так и во взаимодействии с международными партнёрами.

Также Рябков заявил, что скоро российская сторона опубликует санкционные списки в ответ на действия США.