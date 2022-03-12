Рябков: Россия скоро опубликует санкционные списки в ответ на действия США
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что скоро российская сторона опубликует санкционные списки в ответ на действия США.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это, по большому счёту, часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — цитирует его ТАСС.
Ранее Рябков заявил об изменении ситуации с инициативами России по гарантиям безопасности.
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