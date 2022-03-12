Рябков: Россия скоро опубликует санкционные списки в ответ на действия США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что скоро российская сторона опубликует санкционные списки в ответ на действия США.

«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это, по большому счёту, часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рябков заявил об изменении ситуации с инициативами России по гарантиям безопасности.